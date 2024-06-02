Моурінью: Терзич повинен пишатись командою, але він цієї поразки ніколи не забуде

Колишній тренер Реала прокоментував перемогу мадридців у фіналі Ліги чемпіонів.

У фіналі Ліги чемпіонів УЄФА у Лондоні напередодні мадридський Реал переміг дортмундську Боруссію.

Боруссія Дортмунд — Реал 0:2 Відео голів та огляд фіналу Ліги чемпіонів

Після завершення гри гість вирішального протистояння, колишній тренер "галактікос" Жозе Моурінью, поділився враженнями від виступу "джмелів".

"Я сказав Терзичу, що цю поразку буде дуже важко осягнути. Я також сказав, що час йому в цьому не допоможе.

Але вони все одно повинні пишатись собою! До кінця їхньої кар’єри, їхньої життя. Тому що його команда була фантастичною.

Як тренер, він не міг зробити більше, бо тренер не може забити гол або якось підкинути м’яч у напрямку воріт. Тренер може організувати колектив, може дати менталітет і впевненість. І він усе це зробив.

Але він не той хлопець, який повинен вийти на поле і забивати голи. А це саме те, чого не вистачало цій команді.

Вони були неймовірні та хоробрі. Вони дійсно зробили різницю в тому, що означає високо пресингувати й блокувати трохи нижче. Вони добре прикривали Вінісіуса та Родриго, ніколи не допускали виходів один на один, завжди правильно прикривали зони.

Усе робили правильно, окрім забитого м'яча. Тренер повинен пишатись, але він цієї поразки ніколи не забуде", — заявив португальський виконавець.