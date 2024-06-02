Вінісіус: Дякую президенту Реала, який завжди вірив у мене

Форвард Реала прокоментував перемогу у фіналі Ліги чемпіонів.

У Лондоні напередодні мадридський Реал у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА переміг дортмундську Боруссію.

Боруссія Дортмунд — Реал 0:2 Відео голів та огляд фіналу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "галактікос" Вінісіус Жуніор оцінив виступ власної команди.

"Неймовірно, що мені знову вдалось забити у фіналі Ліги чемпіонів. Це відчувається неначе вперше в житті. Це — відчуття, про яке ти не можеш навіть мріяти.

Цього разу ми теж страждали, але перемогли, як це завжди робить Реал Мадрид. Я щасливий, що виграв другу Лігу чемпіонів.

Я люблю цей клуб, я люблю тих, хто привів мене сюди. Тут завжди грають на перемогу. Я дякую президенту, який завжди вірив у мене. Він купив мене, коли я був дуже молодим, за дуже великі гроші, але зараз я думаю, що я того вартий.

Я досі пам’ятаю, коли Реал покликав мене до себе. Це було 13 травня 2017 року, а сьогодні в нас 1 червня 2024 року, і я все ще тут. Я хочу продовжувати перемагати.

У чому заслуга Анчелотті? У всьому! Ми — чудова команда, ми всі працюємо разом, один для одного", — заявив бразильський виконавець.

Нагадаємо, український воротар мадридського Реала Андрій Лунін за підсумком цієї кампанії встановив унікальний для нашого футболу рекорд.