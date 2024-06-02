Браїм Діас: Реал зробив те, що завжди робить — переміг

Півзахисник Реала прокоментував перемогу у фіналі Ліги чемпіонів.

У фіналі Ліги чемпіонів УЄФА в Лондоні напередодні мадридський Реал переміг дортмундську Боруссію.

Боруссія Дортмунд — Реал 0:2 Відео голів та огляд фіналу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "галактікос" Браїм Діас оцінив виступ власної команди.

"Я дуже задоволений усім, що ми зробили. Матч був важким, але Реал зробив те, що завжди робить — переміг.

Тренер Анчелотті, Кроос, Модрич: усі були важливі. Але найголовніше — це наш менталітет. Зараз ми повинні насолоджуватись, але потім ми повинні повернутись до цього турніру й виграти його знову в наступному сезоні.

Для мене це був дуже хороший сезон, я скористався кожним моментом, забивши важливі голи. Я дуже радий пережити все це. Такий момент — це мрія для всіх гравців і тренерів", — заявив іспанський виконавець.

Нагадаємо, український воротар мадридського Реала Андрій Лунін за підсумком цієї кампанії встановив унікальний для нашого футболу рекорд.