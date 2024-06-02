Беллінгем: Важко передати словами той вплив, який Анчелотті справив на мене

Півзахисник Реала прокоментував перемогу у фіналі Ліги чемпіонів.

Напередодні мадридський Реал переміг у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА в Лондоні дортмундську Боруссію.

Боруссія Дортмунд — Реал 0:2 Відео голів та огляд фіналу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "галактікос" Джуд Беллінгем оцінив виступ власної команди.

"Зараз мені потрібно трохи відпочити і розслабитись. Давайте спочатку відсвяткуємо цей кубок, а потім повернемось до роботи. Я сподіваюся цього літа також стати чемпіоном на чемпіонаті Європи зі своєю національною командою.

Важко передати словами той вплив, який Анчелотті справив на мене. Він змусив мене почуватися комфортно і підняв мою гру на вищий рівень. Я не можу дочекатись, коли повернусь до тренувань із моїми партнерами по команді, тому що це одне задоволення.

Наступного року, я думаю, у Реала відбудуться деякі тактичні зміни, але я ще в цьому не впевнений. Зараз трохи пограю за збірну, а там подивимось. Я буду робити все, про що мене попросить тренер", — заявив англійський виконавець.

Нагадаємо, український воротар мадридського Реала Андрій Лунін за підсумком цієї кампанії встановив унікальний для нашого футболу рекорд.