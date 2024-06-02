Перес: Відправна точка для 16 кубку чемпіонів

: Функціонер Реала прокоментував перемогу у фіналі Ліги чемпіонів.

Мадридський Реал напередодні переміг у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА в Лондоні дортмундську Боруссію.

Боруссія Дортмунд — Реал 0:2 Відео голів та огляд фіналу Ліги чемпіонів

Після завершення гри президент "галактікос" Флорентіно Перес оцінив виступ власної команди.

"Ми раді, що Анчелотті повернувся до клубу. Це як діалог, який повторюється поміж нами постійно. У нас п’ятнадцять кубків чемпіонів, три з них — із ним на чолі.

І він, і ми ототожнюємо себе з цим кубком. Кожен, хто приходить сюди, ототожнює себе з любов’ю між цим клубом і Лігою чемпіонів.

Зараз ми вже думаємо про те, як виграти наступний кубок чемпіонів. Ми вже виграли їх чимало, але головне — зосередитися на наступному. Ми сподіваємося виграти і його також.

Ми дуже щасливі, бо виграти Лігу чемпіонів завжди нелегко. Зоча Реал Мадрид у цьому змаганні все одно має історію, яку всі знають. Ми заслужили на цей кубок, п’ятнадцятий за ліком для нас.

Кроос? Це було те, чого він хотів — піти на пенсію, коли він усе ще був на піку своєї кар’єри. Він залишиться назавжди однією з великих легенд мадридського Реала.

Кожен грав, щоб допомогти команді перемогти. Іноді забиває Вінісіус, а іноді — Хоселу. І при цьому всі однаково щасливі, бо головне — це команда, атмосфера, у якій наші гравці живуть та працюють. Ніхто не хоче бути головним героєм більше, аніж інші.

Я дуже радий, що побачив так багато людей сьогодні ввечері. Ніхто не сумнівався, що ми переможемо. Це відправна точка для того, щоб негайно спробувати знову вийти до плей-оф уже нового розіграшу, а там побачимо", — заявив іспанський функціонер.

Нагадаємо, український воротар мадридського Реала Андрій Лунін за підсумком цієї кампанії встановив унікальний для нашого футболу рекорд.