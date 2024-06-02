Анчелотті про перемогу Реала в Лізі чемпіонів: До цього не звикнути

Італійський фахівець дав свій коментар після тріумфу мадридської команди.

Карло Анчелотті висловився про перемогу Реала в Лізі чемпіонів. Мадридці обіграли Боруссію у фіналі — 2:0.

"До цього ніколи не звикнути. Було складно, дуже складно, складніше, ніж очікувалося. У другому таймі ми грали краще, діяли більш збалансовано, менше втрачали м'яч. Мрія триває.

Я трохи відчитав Вінісіуса. У першому таймі ми були трохи ледачими, втрачали м'яч, а суперник грав так, як хотів.

Трохи сумно через відхід Крооса, але він хотів піти ось так. Він прийняв рішення завершити кар'єру, і ми повинні поставитися до цього з повагою", — сказав головний тренер Реала.

На Football.ua доступний огляд матчу Боруссія Дортмунд — Реал.