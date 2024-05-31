Брандт: Намагаємося сприймати фінал Ліги чемпіонів як черговий матч

Плеймейкер Боруссії (Дортмунд) висловився щодо поєдинку з Реалом.

Атакуючий півзахисник Юліан Брандт заявив, що дортмундська Боруссія наполегливо та інтенсивно тренувалася і добре підготовлена до фіналу Ліги чемпіонів-2023/24, де зустрінеться з мадридським Реалом, передає офіційний сайт УЄФА.

Брандт зазначив, що виступи в цьому сезоні ЛЧ додають "чорно-жовтим" рішучості перед вирішальним поєдинком.

"Ми всі маємо абсолютну віру. Якби було інакше, ми могли б лишатися вдома. Ми намагаємося зберігати спокій. Звісно, зараз усе в набагато більших масштабах, ти не зможеш повністю ігнорувати це, але можна зробити своє повсякденне життя максимально нормальним, наскільки це можливо. Це нормально, коли є хвилювання, але ми намагаємося сприймати це як черговий матч.

Ройс і Кроос? Я мав нагоду пограти з ними обома. Тоні — абсолютна ікона та сенсаційний хлопець, який виграв усе. Марко є однією з причин, чому я граю за Боруссію (Дортмунд). Він був для мене кумиром у дитинстві та підлітковому віці. Тренуватися і грати з ним все ще дуже весело. Вони обидва мають гучні імена, які говорять самі за себе.

Незважаючи на весь тиск, ми маємо насолодитися цією грою. Що може бути краще, ніж зустрітися у фіналі з одним із найкращих суперників у світі на одному з найкрасивіших стадіонів світу. Таке стається рідко, можливо, лише раз", — заявив 28-річний німець

У поточному сезоні Брандт узяв участь у 46 матчах Боруссії в усіх турнірах, відзначившись 10 голами і 16 асистами.

Нагадаємо, матч Боруссія (Дортмунд) — Реал (Мадрид) відбудеться в суботу, 1 червня. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 22:00 за київським часом.