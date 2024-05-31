Шлоттербек — про поєдинок із Реалом: Ми знаємо, що можемо здолати будь-якого суперника в світі

Захисник Боруссії (Дортмунд) поділився своїми думками щодо фіналу Ліги чемпіонів.

Центральний захисник дортмундської Боруссії Ніко Шлоттербек узяв участь у пресконференції, присвяченій матчу проти мадридського Реала у фіналі Ліги чемпіонів-2023/24, передає офіційний сайт УЄФА.

Шлоттербек поділився своїм досвідом виступів у центрі захисту з Матсом Гуммельсом.

"Матс пройшов і виграв усе у своїй кар'єрі. Я радий грати поруч із ним. Він може все, як із м'ячем, так і без нього. Він дає мені велику стабільність. Раніше він був прикладом для наслідування, а тепер він друг і одноклубник.

Подивимося, як захищатимемося завтра. Їхня атакуюча ланка має величезну якість. Беллінгем може все: бити, вести м'яч і грати головою. Щодо двох вінгерів у мене також не багато слів. Вони створювали проблеми для кожного суперника в світі. Ми не зможемо зупинити їх самостійно, тільки як команда.

Ми двічі зберегли свої ворота "сухими" проти ПСЖ. Це ненормально. Тепер ми знаємо, що можемо здолати будь-якого суперника в світі. Якщо ми всі будемо вірити в це завтра, то в нас будуть хороші шанси на перемогу.

Я говорив із Гуммельсом і Ройсом про фінал 2013 року. Це футбольний матч, але дуже особливий. Ми маємо зосередитися на підготовці та насолодитися нею, але ми не можемо дозволити тиску надто вплинути на нас. Якщо ти дозволиш занадто тиснути на себе, ти програєш", — вважає 24-річний німець.

У поточному сезоні Шлоттербек узяв участь у 47 матчах "чорно-жовтих" у всіх турнірах, відзначившись 2 голами і 5 асистами.

Нагадаємо, матч Боруссія (Дортмунд) — Реал (Мадрид) відбудеться в суботу, 1 червня. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 22:00 за київським часом.