Терзич: Те, як Анчелотті керує командами, є прикладом для наслідування

Керманич Боруссії (Дортмунд) високо оцінює свого колегу з Реала.

Головний тренер дортмундської Боруссії Едін Терзич поділився своїми думками щодо матчу проти мадридського Реала в фіналі Ліги чемпіонів-2023/24, передає офіційний сайт УЄФА.

Німецький спеціаліст заявив, що перемога в поєдинку з "вершковими" є чіткою метою "чорно-жовтих".

"Ви не граєте у фіналі, ви виграєте фінал – і це наша чітка мета. Ми щасливі бути тут, але ми повинні перемогти Реал на Вемблі Стедіум, щоб трофей опинився в наших руках.

Я дуже поважаю Карло Анчелотті. Він досяг успіху в різних командах, різних країнах і культурах. Протягом двох десятиліть він досягає успіху. Те, як він керує командами, є прикладом для наслідування. Для мене він є таким у цій справі.

Ми знаємо, що Реал є найуспішнішою командою в Лізі чемпіонів. Ми зазнали лише двох поразок у цьому сезоні (ЛЧ), але ми також бачимо, що готові змагатися на найвищому рівні. Коли йдеться про одну гру, то все можливо. Вони (Реал) перебувають у ролі фаворитів, але ми також не були фаворитами проти Атлетіко чи ПСЖ. Якщо ми сміливі та дісталися сюди не для того, щоб побачити, як Реал здобуде свій наступний трофей, тоді у нас буде шанс.

У нас найбільша кількість матчів турніру без пропущених голів. Треба тримати суперника якомога далі від воріт. Ми були не на найвищому рівні, коли пропускали голи у вересні, але зараз ми зовсім інша команда, яка показала, що готова боротися за трофей", — зазначив Терзич.

Нагадаємо, матч Боруссія (Дортмунд) — Реал (Мадрид) відбудеться в суботу, 1 червня. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 22:00 за київським часом.