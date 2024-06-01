Боруссія Дортмунд — Реал Мадрид: Великий анонс фіналу Ліги чемпіонів

Football.ua разом із GGBET представляють прев'ю фінального матчу Ліги чемпіонів-2023/24, який відбудеться 1 червня і розпочнеться о 22:00.

У рамках фінального матчу Ліги чемпіонів-2023/24 на нас очікує протистояння між дортмундською Боруссією та мадридським Реалом, яке пройде на стадіоні Вемблі в Лондоні (Англія).

В Україні матч традиційно покаже в прямому ефірі медіасервіс MEGOGO, який є офіційним транслятором усіх єврокубків УЄФА в нашій країні.

▶ БОРУССІЯ ДОРТМУНД — РЕАЛ МАДРИД 📺 СУБОТА, 1 ЧЕРВНЯ, 22:00. ВЕМБЛІ, ЛОНДОН (АНГЛІЯ). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЛАВКО ВІНЧИЧ (СЛОВЕНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO Банально, але чиста правда: навряд чи хтось очікував побачити дортмундську Боруссію в якості фіналіста цього розіграшу Ліги чемпіонів. Наразі "джмелі" переживають певну перебудовою складу та внутрішньої системи, готуючись до майбутнього відходу свого багаторічного генерального директора Ганса-Йоахіма Ватцке у 2025 році. Ще на груповому етапі команда Едіна Терзича потрапила до так званого "квартету смерті" з Парі Сен-Жермен, Міланом і Ньюкаслом, але навіть тоді це не завадило дортмундській команді вийти до плей-оф найпрестижнішого єврокубкового турніру з першого місця — вже там, у весняній часниті, на шляху до Вемблі вони залишили не при справах новоспеченого чемпіона Нідерландів ПСВ, міцний мадридський Атлетіко і, звичайно, знову ж ПСЖ.

Підопічні Терзича — це команда-сенсація, якими через свою концепцію і славиться Ліга чемпіонів. У німецькій Бундеслізі гравці Дортмунда й близько не відрізнялися стабільністю, чергуючи протягом футбольного року невдалі періоди із вдалими. Така непослідовність у результатах принесла Боруссії лише п'яте місце у внутрішній першості, але в той же час саме успішна єврокубкова кампанія "джмелів" принесла Німеччині додаткове п'яте місце у наступному розіграші Ліги чемпіонів за оновленим форматом — місце, яке й дісталося самій Боруссії.

Але в Лондоні дортмундці в будь-якому разі були б змушені змиритися зі своїм статусом андердога, навіть якщо не брати до уваги весь цей контраст у виступах на внутрішній та європейській аренах. Усі ми пам'ятаємо, як рік тому "джмелі" якимось неймовірним чином упустили чемпіонський титул в останньому турі Бундесліги. Від цього ще дивовижнішим виглядає вихід колективу Терзича у фінал цієї ЛЧ, який, до речі, стане останнім матчем для легендарного Марко Ройса у футболці свого рідного клубу

Компанія GGBET пропонує на цей матч наступні коефіцієнти: перемога Реала — 1.64, нічия — 4.28, успіх Боруссії — 5.33. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.

Реал Мадрид також сьогодні попрощається зі своєю легендою: Тоні Кроос взагалі завершує професійну кар'єру футболіста після домашнього для його країни Євро-2024 цього літа. Останній матч на клубному рівні – і це фінал Ліги чемпіонів, у якому твоя команда є явним та очевидним фаворитом; у турнірі, який Мадрид небезпідставно вважає "своїм", незважаючи на те, які б там "суперпуперліги" не намагався лобіювати президент "вершкових" Флорентіно Перес. І тут хто б не переміг – для однієї німецької легенди це стане казковим прощанням, а для іншої – гірким фіналом зі сльозами на очах.

Більше того, для Дортмунда це ще й своєрідний реванш, адже у своєму останньому фіналі Ліги чемпіонів у 2013 році вони поступилися мюнхенській Баварії з рахунком 1:2 саме на лондонському Вемблі. З того складу "джмелів" сьогодні залишилися лише Матс Гуммельс та Марко Ройс.

Повертаючись до Реала, підопічні Карло Анчелотті проводять неймовірний сезон, і, на відміну від свого майбутнього суперника, вони можуть похвалитися своїми успіхами й на внутрішній арені, причому в домінуючій манері, повернувши за підсумками цієї кампанії у Мадрид і чемпіонство Ла Ліги, і вигравши посеред сезону Суперкубок Іспанії. До того ж існує поширена думка, що свої два фінальні матчі в Лізі чемпіонів мадридський гранд уже провів ще на стадії чвертьфіналу, коли у двох важких матчах зумів вибити із турніру поки що чинного володаря "вухатого" Манчестер Сіті за підсумками післяматчевої серії пенальті на Етіхаді. Тоді героєм став наш голкіпер Андрій Лунін, який загалом відстояв фактично весь плей-оф у якості "першого номера", але, на жаль, вже офіційно відомо, що сьогоднішній фінальний матч українець пропустить через хворобу...

Втім, як не крути, але який-ніякий привід конкретно в українських уболівальників вболівати сьогодні саме за Реал залишається — можливо, навіть дуже суттєвий: тріумф "вершкових" дасть донецькому Шахтарю пряму путівку до фінальної частини наступного розіграшу Ліги чемпіонів, а ось перемога у фіналі Боруссії Дортмунд — це прямий шлях "гірників" до плей-оф відбору, тому в таборі донецької команди точно сподіваються на відсутність сенсаційного результату на Вемблі. Реал Мадрид у цій Лізі чемпіонів не програв жодного матчу (8 перемог та 4 нічиїх), що, цікаво, є першим випадком в історії, незважаючи на наявність величезного досвіду у "вершкових" участі в фіналах найпрестижнішого клубного євротрофея.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Едін Терзич, головний тренер Боруссії Дортмунд: "Це виглядає майже чимось сюрреалістичним. Я вважаю, що загалом ми заслужили вихід у фінал. Я знаю, що ми не будемо фаворитами, і це буде надзвичайно важко. Але це лише один матч, протягом якого може статися все що завгодно. На даний момент у нас чудова енергія та атмосфера на тренуваннях. Звичайно, нашою метою не було просто пройти у фінал, бо ми хочемо цей фінал виграти. Я дійсно вірю в те, що все можливо в одній конкретній грі.

Наразі я й гадки не маю, що саме скажу гравцям перед грою. Чи буду я говорити це англійською або все ж говоритиму німецькою, голосно чи тихо... Я віддаю перевагу тому, щоб знаходити правильні слова у той момент, коли настає потрібний для цього час. Але загальна підготовка та мотивація – це не лише перед стартовим свистком, а протягом усього сезону".

Карло Анчелотті, головний тренер Реала Мадрид: "Ми не думаємо про статус фаворита. Нам належить зіграти проти команди, яка вибила ПСЖ та Атлетіко. Вони проявили цілеспрямованість і характер. Нам буде важко, і ми будемо боротися і битися, як і в будь-якому фіналі. У суботу вдень я буду обливатися холодним потом. Це цілком нормально, так буває перед кожним матчем, у мене є досвід. Я впевнений у своїй команді. Вони вже в режимі Ліги чемпіонів.

У Боруссії якісна команда та досвідчені гравці. Мені особливо сподобався їхній бойовий настрій у матчах із ПСЖ, їхнє бажання потрапити в цей фінал. Це турбує нас найбільше. Реал Мадрид створив власну історію в цьому турнірі. Вона зародилася ще в 50-х роках. Це щось особливе для нас, для клубу та вболівальників. До цього турніру ми ставимося по-особливому".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Боруссія Дортмунд: Кобель — Р'єрсон, Гуммельс, Шлоттербек, Матсен — Емре Джан, Забітцер — Адеємі, Брандт, Санчо — Фюллькруг Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Начо, Рюдігер, Менді — Вальверде, Кроос, Камавінга — Беллінгем — Родріго, Вінісіус Жуніор Не зіграють: Бенсебаїні — Чуамені, Алаба, Лунін. Під питанням: Алле, Дюранвілль, Морєй — ...