Лунін пропустив третє тренування поспіль перед фіналом Ліги чемпіонів

29 травня 2024

Андрій Лунін, Getty Images

Український воротар продовжує мати проблеми зі здоров'ям.

Воротар мадридського Реалу Андрій Лунін продовжує перебувати поза обоймою на майбутній фінал Ліги чемпіонів через проблеми зі здоров'ям. Про це повідомляє Madrid Zone.

За інформацією джерела, 25-річний українець був відсутній на тренуванні команди Карло Анчелотті. Для нього це вже третє поспіль пропущене тренування.

Раніше Анчелотті заявив, що Лунін мав температуру, через що він поки поза складом.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між Реалом та дортмундською Боруссією відбудеться у суботу, 1 червня, о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

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