Куртуа: Я готовий на 100%. Тепер Анчелотті вирішуватиме, кому грати у фіналі Ліги чемпіонів — мені чи Луніну

28 травня 2024

Куртуа: Я готовий на 100%. Тепер Анчелотті вирішуватиме, кому грати у фіналі Ліги чемпіонів — мені чи Луніну

Бельгієць розповів про свій стан напередодні фіналу ЛЧ.

Воротар Реала Тібо Куртуа висловився про свої перспективи зіграти у фіналі Ліги чемпіонів із дортмундською Боруссією.

"Зараз я почуваюся набагато краще, ніж у березні. І фізично, і ментально. Мій перший матч після повернення проти Кадіса я провів не найкращим чином, але, напевно, цього й слід було очікувати, адже до цього я не грав дев'ять місяців. Натомість у наступних поєдинках все було гаразд.

Я готовий до 100%. І головний тренер це знає. Тепер йому вирішувати, кому грати у фіналі Ліги чемпіонів – мені чи Луніну. Якби я не був готовий, я сказав би про це тренеру. Так що якщо він випустить мене, я буду повністю готовий. А якщо він мене не випустить, то я буду першим, хто допоможе команді за потреби.

Щодо самого фіналу, то, природно, ми хочемо перемогти. Але ми маємо поважати Боруссію. Це команда, яка показала, що вона сильна і в обороні, і нападі. Вона вміє оборонятися, коли це потрібно, і їй важко забити. Фінал це завжди 50 на 50, тут все можливо", — сказав Куртуа в коментарі RTL Sports.

Фінал ЛЧ відбудеться 1 червня в Лондоні, початок о 22:00.

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