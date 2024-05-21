Іспанські вболівальники схиляються до того, що у фіналі має грати Куртуа, а не Лунін

Бельгійський голкіпер випереджає українця на 3% на даний момент.

Авторитетне іспанське видання Marca проводить опитування, під час якого хоче з'ясувати думку вболівальників, хто має грати у фіналі Ліги чемпіонів на Вемблі, під час якого зіткнуться Боруссія Дортмунд і Реал.

На поточний момент лідером є Тібо Куртуа. Бельгієць, який тільки нещодавно повернувся від травми, набрав 50% голосів (голосування ще триває). В українця на три відсотки менше — 47%.

Дехто вірить навіть у Кепу Аррісабалагу, у нього 3%.

Зазначимо, що Marca підкреслює, що, найімовірніше, сезон для Андрія Луніна вже завершено — у двох матчах до кінця сезону проти Бетіса і Боруссії гратиме бельгієць.

У поточному сезоні Лунін провів 31 матч у всіх турнірах: на його рахунку 12 сухих ігор. Куртуа, який більшу частину сезону не грав через травму, провів ти гри і тричі зберіг свої ворота сухими.