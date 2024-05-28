Ройс: Немає нічого кращого, ніж зіграти свій останній матч у фіналі Ліги чемпіонів

Німецький хавбек "джмелів" розповів про прощання з дортмундською Боруссією.

Півзахисник дортмундської Боруcсії Марко Ройс прокоментував майбутній фінал Ліги чемпіонів проти мадридського Реала, а також розповів про свій відхід з клубу після закінчення сезону.

"Боруссія – все для мене. Я віддав цьому клубу 12 років. Це щось означає. Ми не граємо лише заради великого імені клубу чи грошей. Потрібно почуватися комфортно, розуміти, що ти в хорошому середовищі і в тебе чудові партнери.

Велику роль відіграють уболівальники. Виїжджаючи, усвідомлюєш, що такого ніде більше не буде, тож кілька разів подумаєш, перш ніж ухвалити таке рішення. Великою мірою завдяки вболівальникам я залишався тут так довго. А ще тому, що тут я завжди почував себе потрібним. Це дуже важливий чинник.

Остання гра, півфінальний матч-відповідь у Парижі, стала яскравою подією в кар'єрі. Коли ти у півфіналі, стає зрозуміло, що твоя мета – вийти у фінал. Напруга зростає. На нас не чинили такого великого тиску, як на інші клуби, які щороку прагнуть вийти у фінал і виграти його. Для нас фінал після 1997 та 2013 років – особливе досягнення для клубу та всього нашого регіону. Це невимовно – опинитися у такому фіналі, адже це вершина клубного футболу. Ми на підйомі і з нетерпінням чекаємо на матч.

Проти Реала ти знаєш, що на тебе чекає. Футболісти Реала звикли до таких подій; вони повинні менше хвилюватись, але це ніяк не вирішує долю матчу. Все зважиться на полі. У Реала сильні гравці на кожній позиції, вони грають у дуже спокійний футбол, дуже високо пресингують, багато бігають, але все вирішиться в одну мить. Ми їх дуже добре вивчимо. Цього дня ми маємо бути у чудовій формі, у фіналі потрібна і удача і, звичайно ж, треба реалізувати свої моменти. Але це одна гра, тому можливо все – ми повинні вірити і ми віритимемо, адже у цьому фіналі ми матимемо чудову підтримку.

Повернення на Уемблі? Останній фінал на Уемблі (поразка від Баварії в 2013 році — прим.) був 11 років тому. Зараз у нас інший суперник, інші гравці, тож справа не в можливості реабілітуватися, а в передчутті. Тепер ми ставимо собі за мету виграти трофей, тому що не можемо собі уявити, що буде наступного дня в Дортмунді. На нас чекають 90 чи 120 хвилин, які все вирішать. Згодом ти стаєш досвідченішим і можеш підготуватися краще, ніж у 20 років. Але я думаю, це нормально, що кожен трохи хвилюється та відчуває напругу. Так і має бути.

Прощання має бути чудовим. Я сказав би, що немає нічого кращого, ніж зіграти свій останній матч у фіналі Ліги чемпіонів і виграти його. Почати з фіналу Ліги чемпіонів на Уемблі в 2013 році і закінчити фіналом Ліги чемпіонів у 2024-му: існують гірші способи, як завершити кар'єру в Дортмунді", — наводить слова Ройса прес-служба УЄФА.

Цього сезону 34-річний німець провів 41 матч, у яких забив дев'ять голів та віддав 10 гольових передач.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня о 22:00 за Києвом.