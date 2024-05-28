Анчелотті — про вибір воротаря на фінал Ліги чемпіонів: Якщо я скажу, хто гратиме, то суперечки припиняться

28 травня 2024

Тібо Куртуа та Андрій Лунін, Getty Images

Італійський фахівець продовжує приховувати свій вибір на головний матч сезону.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував вибір воротаря на фінал Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії.

"Мені подобається слухати суперечки про те, хто має грати. Оскільки цього тижня мені робити особливо нічого, то я слухатиму і далі. Мені подобається це, і якщо я скажу, хто гратиме, то суперечки припиняться", — наводить слова Анчелотті Football-Espana.

Цього сезону Лунін провів 31 матч, з яких 12 на нуль при 31 пропущеному м'ячі. На рахунку Куртуа, який більшу частину сезону перебував у лазареті, чотири сухі матчі.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між Реалом та Боруссією Д відбудеться у суботу, 1 червня. Початок о 22:00 за Києвом.

Джерело: Football Espana

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