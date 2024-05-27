Анчелотті: Сподіваюся, Кроос зможе завершити свою кар'єру перемогою в Лізі чемпіонів

Для німця це останній фінал ЛЧ в ігровій кар'єрі.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився про значущість перемоги в Лізі чемпіонів сезону-2023/2024 для півзахисника "вершкових" Тоні Крооса. Його слова наводить AS.

"Сподіваюся, він зможе завершити свою кар'єру перемогою в Лізі чемпіонів. На індивідуальному рівні він на це заслуговує. Але з Лігою чемпіонів його кар'єра не стане більшою, ніж вона вже є. Ще один кубок не впише його в історію "Мадрида", він вже зробив це. Звичайно, було б фантастично виграти фінал, але він вже увійшов в історію світового футболу", — сказав Анчелотті.

У фіналі Ліги чемпіонів мадридський Реал зіграє з дортмундською Боруссією. Зустріч відбудеться першого червня, о 22:00 за київським часом.

Раніше 34-річний Тоні Кроос оголосив про завершення професійної кар'єри після домашнього Євро-2024.