Менді: Коли подібне відбувається настільки багато разів, я не думаю, що це просто везіння

Захисник Реала прокоментував перемогу над Баварією.

Мадридський Реал у драматичному матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі напередодні обіграв мюнхенську Баварію та здобув перепустку до вирішальної гри.

Реал Мадрид — Баварія 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник "галактікос" Ферлан Менді прокоментував виступ власної команди.

"Я думаю, що ми перемогли за рахунок великої згуртованості колективу. Ми намагаємось грати як одне ціле й віддавати все, що у нас є. У підсумку, це приносить свої плоди.

Я також багато разів чув, як люди кажуть, що це — просто везіння. Але коли подібне відбувається настільки багато разів, я не думаю, що це просто везіння", — заявив французький виконавець.

У фіналі Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал 1 червня зіграє проти дортмундської Боруссії.