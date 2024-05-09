Реал Мадрид — Баварія 2:1 Відео голів та огляд матчу 08.05.2024

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 8 травня 2024 року.

У рамках матчу-відповіді в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів мадридський Реал здійснив неймовірний камбек проти мюнхенської Баварії та здобув перемогу разом із путівкою до заключного раунду найпрестижнішого єврокубка.

Головним героєм цього протистояння став нападник "вершкових" Хоселу, який після виходу на заміну та за мінімальної переваги "баварців" у рахунку оформив дубль та вивів Реал Мадрид до фіналу ЛЧ, в якому він зіграє проти Боруссії Дортмунд.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу-відповіді Реал Мадрид — Баварія в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24:

- 0:1, гол Альфонсо Девіса:

- 1:1, гол Хоселу:



- 2:1, гол Хоселу:



Реал Мадрид — Баварія 2:1 (перший матч — 2:2)

Голи: Хоселу, 88, 90+2 - Девіс, 68

Реал Мадрид: Лунін — Карвахаль, Рюдігер, Фернандес, Менді — Вальверде (Хоселу, 81), Кроос (Камавінга, 70), Чуамені (Модрич, 70) — Беллінгем (Мілітао, 90+10) — Родріго (Діас, 80), Вінісіус

Баварія: Ноєр — Кімміх, Даєр, де Лігт, Мазрауї — Лаймер, Павлович — Сане (Мін Дже, 77), Мусіала (Мюллер, 84), Гнабрі (Девіс, 27) — Кейн (Шупо-Мотінг, 85)

Попередження: Камавінга