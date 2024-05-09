Арбітр Кальварезе: Неправильною є сама процедура ухвалення рішення арбітрами

Велика невдача для мюнхенського клубу.

Мадридський Реал у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі напередодні обіграв мюнхенську Баварію та здобув перепустку до вирішальної гри.

Реал Мадрид — Баварія 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Одним із найбільш обговорюваних епізодів цього матчу стала ситуація з незарахованим через офсайд голом гостей під завісу компенсованого часу.

До дискусії стосовно рішення арбітрів долучились навіть такі відомі майстри суддівського корпусу, як італійський рефері Джанпаоло Кальварезе, який завершив кар’єру після сезону-2020/21.

"Під час довгої передачі бачимо двох гравців Баварії, які, здається, перебувають у неправильному положенні. М’яч підхоплює 23 номер Реала, Де Лігт іде в боротьбу і не грає по м’ячу. Інший гравець Баварії, здається, грає у м’яч, але, на мою думку, треба з інших ракурсів оцінити ситуацію.

Безумовно, неправильною є сама процедура ухвалення рішення арбітрами. Вони повинні були почекати, а потім дозволити VAR втрутитись. Свисток заздалегідь, по суті, означає фіксацію офсайду й усе. VAR більше не може нічого змінити.

Я не думаю, що це питання якогось зайвого емоційного тиску. Навпаки, ураховуючи, що вже минуло більше десяти хвилин компенсованого часу, а Марчиняк, як мені здавалось, контролював ситуацію, можливо, його голова вже була в роздягальні.

Першим помилився асистент, який замість того, щоб почекати з рішенням, підняв прапорець — тут жодних сумнівів. Марчиняк також міг почекати, але замість цього дав свисток. Можливо, це сталось через брак концентрації в останні хвилини.

Я роблю лише припущення, але треба було дати дограти епізод, щоб уникнути суперечок", — заявив італійський арбітр.

У фіналі Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал 1 червня зіграє проти дортмундської Боруссії.