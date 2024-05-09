Баварія вперше за 12 років проведе сезон без жодного трофею

Велика невдача для мюнхенського клубу.

Напередодні мюнхенська Баварія в драматичному матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників поступилась мадридському Реалу та вилетіла за крок до вирішальної гри.

Реал Мадрид — Баварія 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Таким чином "Рекордмайстер" залишились без останньої можливості здобути бодай один трофей за підсумком поточної кампанії.

До цього вони програвали в матчі за Суперкубок Німеччини РБ Лейпциг (0:3), вилітали з Кубка Німеччини від Саарбрюкена (2:1), а також поступились у боротьбі за чемпіонський титул проти леверкузенського Баєра.

У підсумку, уперше з сезону-2011/12 Баварія не матиме жодного приводу поповнити власний клубний музей новим експонатом.

Тоді команда не брала участь у грі за Суперкубок, програла фінал Кубка Німеччини дортмундській Боруссії (5:2), якій також поступилась у чемпіонських перегонах, а також програла фінал Ліги чемпіонів УЄФА лондонському Челсі.