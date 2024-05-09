Тухель: Вибачення арбітрів? Півфінал Ліги чемпіонів — не час для вибачень

Керманич Баварії прокоментував поразку від Реала.

Мюнхенська Баварія напередодні в драматичному матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників поступилась мадридському Реалу та вилетіла за крок до вирішальної гри.

Реал Мадрид — Баварія 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "Рекордмайстера" Томас Тухель прокоментував вибачення на адресу його команди, які після гри приніс боковий арбітр через помилкове рішення щодо фіксації офсайду на останніх секундах протистояння.

"Боковий арбітр вибачився після гри? Знаєте, мені зараз дуже важко це сприйняти.

Це — півфінал Ліги чемпіонів, зараз не час для вибачень. От просто не час і все.

Це не той момент, коли можна припуститись двох величезних помилок, а потім просити вибачення після гри.

Ми, як гравці та тренери, усі повинні дійти до межі власних можливостей, усі повинні страждати, повинні грати без помилок. І все заради того, аби просто грати в півфіналі Ліги чемпіонів.

Арбітри на такому рівні також повинні це робити. Але якщо ти не справляєшся із своєю роботою, то вибач, твої вибачення не допомагають.

Хоча, звичайно, як професійні спортсмени, ми приймаємо їх", — заявив німецький фахівець.

У фіналі Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал 1 червня зіграє проти дортмундської Боруссії.