Тухель: Рішення арбітрів щодо офсайду було катастрофою

Керманич Баварії прокоментував поразку від Реала.

У драматичному матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників мюнхенська Баварія напередодні поступилась мадридському Реалу та вилетіла за крок до вирішальної гри.

Реал Мадрид — Баварія 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "Рекордмайстера" Томас Тухель прокоментував виступ власної команди.

"Це боляче. Потрібен час, щоб відновитись після такого. Але це все одно буде поразка, у якій ми залишили всі сили на полі. Звичайно, її важко прийняти.

Рішення арбітрів щодо офсайд було катастрофою. Абсолютною катастрофою і явним порушенням логіки в діях арбітра.

Вони мають указівки щодо того, що гра повинна продовжуватись. А в підсумку: перша помилка — це помилка лайнсмена, бо офсайду не було, а друга — головного арбітра. Така сувора реальність. Я не шкодую про це.

Але з іншого боку, було занадто багато травм, занадто багато замін, занадто багато судом. Ми починали з лінією нападу з чотирьох чоловік, а наприкінці всі вони були поза грою.

А потім і Мануель Ноєр, який просто рятував нас увесь цей вечір, припустився помилки, яку б він не зробив би ще років 100, напевно.

Увесь сезон ми реагували замінами ротацією на всі ці травми замість того, щоб бути більш активними в розбудові власної тактики. Ми не могли робити щось інше — не було можливостей.

Сьогодні довелося випустити на заміну всіх 4-х гравців атаки. Ми ще ніколи за цей рік не могли змінити гру таким чином, як самі того хотіли, тому що ми завжди повинні були реагувати на травми. Увесь сезон. Це вже занадто.

Ми й пропустили сьогодні, коли у Павловича були судоми й ми грали вдесятьох", — заявив німецький фахівець.

У фіналі Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал 1 червня зіграє проти дортмундської Боруссії.