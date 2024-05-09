Анчелотті: Заміна Хоселу? Це мій син мені запропонував

Керманич Реала прокоментував перемогу над Баварією.

У драматичному матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал на власному полі напередодні обіграв мюнхенську Баварію та здобув перепустку до вирішальної гри.

Реал Мадрид — Баварія 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "галактікос" Карло Анчелотті прокоментував виступ власної команди.

"Ми щасливі, бо це сталось знову — ми в фіналі Ліги чемпіонів. Це завжди трапляється.

Дев’яносто хвилин на Бернабеу завжди дуже довгі. Так було й цього разу. Ми грали добре, заслуговували на перемогу, але нам удалось здобути її лише наприкінці, як це й буває в матчах настільки високого рівня.

Момент, який мені найбільше запам'ятався? Коли арбітр дав фінальний свисток.

Заміна Хоселу? Це мій син мені запропонував. Ми обговорювали цей момент, тому ідея з появою Хоселу була спільною. Ми контролювали ситуацію на полі, а він дуже потужно грає в цій зоні.

Делегування лідерства дуже важливе. Мені пощастило, що у мене є персонал високого рівня та гравці, які також дуже сильні характером.

Стадіон був за нами, це було щось чарівне. Це була важка гра, але у нас були шанси. Ми не втратили голову. Я дякую вболівальникам, клубу й, перш за все, гравцям. Вихід до фіналу — це велике досягнення для Реала", — заявив італійський фахівець.

У фіналі Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал 1 червня зіграє проти дортмундської Боруссії.