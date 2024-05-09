Еберль: Баварія провела дуже хороший сезон у Лізі чемпіонів

Спортдир Баварії прокоментував поразку від Реала.

У драматичному матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників мюнхенська Баварія напередодні поступилась мадридському Реалу та вилетіла за крок до вирішальної гри.

Реал Мадрид — Баварія 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри спортивний директор "Рекордмайстера" Макс Еберль прокоментував виступ власної команди.

"Розчарування величезне. Це була складна гра, у якій ми добре боролись до останнього. Мануель Ноєр своїми сейвами залишав нас у грі.

Тим не менш, ми мали кілька моментів біля чужих воріт, але потім усе одно пропустили гол.

Звичайно, дуже прикро, що вслід за цим м’ячем невдовзі відбувся й другий.

А останній епізод у матчі взагалі був надзвичайно прикрим для нас. Правила мають бути для всіх однакові.

Після складного сезону ми були дуже близькі до виходу у фінал Ліги чемпіонів. Дуже гірко втрачати таку можливість. Команда провела дуже хороший сезон у Лізі чемпіонів", — заявив німецький функціонер.

У фіналі Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал 1 червня зіграє проти дортмундської Боруссії.