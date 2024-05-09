Беллінгем: Я просто не можу повірити, що тепер буду грати проти Дортмунда в рідній Англії

Форвард Реала прокоментував перемогу над Баварією.

Мадридський Реал у драматичному матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі напередодні обіграв мюнхенську Баварію та здобув перепустку до вирішальної гри.

Реал Мадрид — Баварія 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "галактікос" Джуд Беллінгем прокоментував виступ власної команди.

"Це мрія, яка здійснилась. Якби хтось сказав мені про це перед сезоном, я б не повірив. Я все ще трохи шокований і весь на емоціях. Мені потрібно буде відсипатись ще не одну ніч, щоб заспокоїтись після такого.

Однією з наших сильних сторін, безумовно, є наша лава запасних. Якщо ми відстаємо, ми завжди можемо зробити свою гру кращою. Це дуже важливо.

Я просто не можу повірити, що тепер буду грати проти Дортмунда в рідній Англії.

Я дуже щасливий, поруч зі мною на стадіоні була моя сім’я, тому це ще більш цінний успіх. Мої товариші по команді звикли грати у фіналах, але для мене це буде вперше такий досвід, тому я буду дуже схвильований.

Зідан надихає мене, як і інші легенди Реала. Я ніколи не мріяв про щось більше, аніж зіграти свій перший фінал Ліги чемпіонів в Англії проти моєї колишньої команди, дортмундської Боруссії", — заявив англійський виконавець.

У фіналі Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал 1 червня зіграє проти дортмундської Боруссії.