Хоселу: Навіть у найкращих снах я б не мріяв забити два голи в такій грі

Форвард Реала прокоментував перемогу над Баварією.

Напередодні мадридський Реал у драматичному матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі обіграв мюнхенську Баварію та здобув перепустку до вирішальної гри.

Реал Мадрид — Баварія 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "галактікос" Хоселу прокоментував виступ власної команди.

"Мені здається, що в мене зараз вибухне серце. Неймовірний вечір! Навіть у найкращих снах я б не мріяв забити два голи в такій грі.

Було дуже приємно пережити цей досвід із моїми партнерами по команді, вони зробили все для перемоги", — заявив іспанський виконавець.

У фіналі Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал 1 червня зіграє проти дортмундської Боруссії.