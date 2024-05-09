Вінісіус: Грати за Реал Мадрид — це мрія

Форвард Реала прокоментував перемогу над Баварією.

Мадридський Реал напередодні в драматичному матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі обіграв мюнхенську Баварію та здобув перепустку до вирішальної гри.

Реал Мадрид — Баварія 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "галактікос" Вінісіус Жуніор прокоментував виступ власної команди.

"Захищати кольори цього клубу та емблему на цій футболку на полі такого стадіону — це велика честь. Це — Реал Мадрид, ми ніколи не здаємось, наші вболівальники рухають нас вперед, і ми завжди відчуваємо, що ми можемо перемогти.

Грати за Реал Мадрид — це мрія. Я приїхав із Бразилії, із іншого кінця світу, звідки люди зазвичай не виїжджають, і я зараз маю можливість творити велику історію з цією командою, разом із моєю сім’єю поруч та фанатами, які мене дуже люблять, і я готовий віддавати за них усе.

Коли ми граємо вдома, ми відчуваємо, що можемо зробити набагато більше. Єдність нашої команди завжди буде мати значення.

Я завжди кажу, що ми хочемо перемагати, і якщо мені доведеться грати для цього в захисті, я завжди буду це робити. Джуд, я та Родриго, ми — нападники, але ми будемо захищатись, щоб потрапити до фіналу", — заявив бразильський виконавець.

У фіналі Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал 1 червня зіграє проти дортмундської Боруссії.