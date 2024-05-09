Кроос: Баварія виглядала дуже пасивною

Півзахисник Реала прокоментував перемогу над Баварією.

У драматичному матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі мадридський Реал напередодні обіграв мюнхенську Баварію та здобув перепустку до вирішальної гри.

Реал Мадрид — Баварія 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "галактікос" Тоні Кроос прокоментував виступ власної команди.

"Ми були кращою командою сьогодні всі 90 із ґаком хвилин. Баварія сьогодні виглядала дуже пасивною. Вони грали на контратаках.

Ми не дуже добре пресингували, але завжди були більш небезпечними. Сьогодні ми були більш агресивними, аніж минулого тижня.

Ми візьмемо на себе роль фаворитів у фіналі та будемо відповідати цьому статусу. Дортмунд не так часто грав у фіналі Ліги чемпіонів, тому досвід на нашому боці.

Інша справа — емоції, тут у них може бути перевага. Але в нас є досвід. Сподіваюсь, ми виконаємо свою роботу належним чином", — заявив німецький виконавець.

У фіналі Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал 1 червня зіграє проти дортмундської Боруссії.