Томас Мюллер: Останнє рішення арбітра було абсолютно диким

Форвард Баварії прокоментував поразку від Реала.

У драматичному матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників мюнхенська Баварія напередодні поступилась мадридському Реалу та вилетіла за крок до вирішальної гри.

Реал Мадрид — Баварія 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "Рекордмайстера" Томас Мюллер прокоментував виступ власної команди.

"Коли ти ведеш 1:0, то маєш гарне передчуття перемоги. Звичайно, ми припускались певних помилок у захисті, але Ноєр був у порядку, захисники — також були на місці.

Ми добре діяли в цьому захисному блоці, навіть якщо я вважаю, що ми повинні були тримати Реал ще далі від воріт. Помилки зазвичай вирішують долю таких матчів.

Залишились розчарування та біль, навіть незважаючи на те, що ми залишили все на полі й доклали чимало зусиль. Це важко.

Останнє рішення арбітра було абсолютно диким. Це просто неймовірно на такому рівні. Не було жодних причин свистіти так швидко і настільки рано в подібній ситуації. Рахунок мав стати 2:2, і ми б пішли до додаткового часу.

Це була дуже дивна ситуація. Я не можу сказати, що сталось, але в Мадриді подібне трапляється дуже часто. Це траплялось із нами і раніше", — заявив німецький виконавець.

У фіналі Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал 1 червня зіграє проти дортмундської Боруссії.