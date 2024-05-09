Де Лігт: Боковий арбітр після гри вибачився переді мною за помилку

Захисник Баварії прокоментував поразку від Реала.

Напередодні мюнхенська Баварія поступилась мадридському Реалу в драматичному матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників та вилетіла за крок до вирішальної гри.

Реал Мадрид — Баварія 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник "Рекордмайстера" Маттейс де Лігт прокоментував виступ власної команди.

"Програти таким чином — це неймовірно. У мене немає слів. Ми добре грали 90 хвилин, шкода, але це — Реал Мадрид.

Щодо офсайду, то правила тут чіткі — треба було дати дограти епізод до кінця. Як на мене, то це була велика помилка арбітрів. Боковий арбітр після гри підійшов до мене і вибачився, сказавши, що він помилився.

Проте врешті-решт Реал виграв, і це все, що залишиться від цієї гри.

Ми зіграли в дуже пристойний футбол упродовж 90 хвилин, дуже компактно і дуже добре захищалися. У нас були шанси забити. Це те, чого нам сьогодні не вистачило.

Звичайно, ми розуміли, що граємо проти Реала, який дійсно в повному порядку, але прикро, що ми так віддали гру в кінці.

Я не хочу сказати, що Реал завжди має арбітрів на своєму боці, але сьогодні це зіграло вирішальну роль.

Реал, коли ти думаєш, що він мертвий, робить останній випад. Ось чому в них 14 перемог у Лізі чемпіонів", — заявив нідерландський виконавець.

У фіналі Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал 1 червня зіграє проти дортмундської Боруссії.