Де Лігт: Боковий арбітр після гри вибачився переді мною за помилку

Напередодні мюнхенська Баварія поступилась мадридському Реалу в драматичному матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників та вилетіла за крок до вирішальної гри.
Реал Мадрид — Баварія 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів
Після завершення гри захисник "Рекордмайстера" Маттейс де Лігт прокоментував виступ власної команди.
"Програти таким чином — це неймовірно. У мене немає слів. Ми добре грали 90 хвилин, шкода, але це — Реал Мадрид.
Щодо офсайду, то правила тут чіткі — треба було дати дограти епізод до кінця. Як на мене, то це була велика помилка арбітрів. Боковий арбітр після гри підійшов до мене і вибачився, сказавши, що він помилився.
Проте врешті-решт Реал виграв, і це все, що залишиться від цієї гри.
Ми зіграли в дуже пристойний футбол упродовж 90 хвилин, дуже компактно і дуже добре захищалися. У нас були шанси забити. Це те, чого нам сьогодні не вистачило.
Звичайно, ми розуміли, що граємо проти Реала, який дійсно в повному порядку, але прикро, що ми так віддали гру в кінці.
Я не хочу сказати, що Реал завжди має арбітрів на своєму боці, але сьогодні це зіграло вирішальну роль.
Реал, коли ти думаєш, що він мертвий, робить останній випад. Ось чому в них 14 перемог у Лізі чемпіонів", — заявив нідерландський виконавець.
У фіналі Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал 1 червня зіграє проти дортмундської Боруссії.