Ноєр: Кожен, хто грав у футбол, розуміє, що я зараз відчуваю

Голкіпер Баварії прокоментував поразку від Реала.

Мюнхенська Баварія поступилась мадридському Реалу в драматичному матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників та вилетіла за крок до вирішальної гри.

Реал Мадрид — Баварія 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри воротар "Рекордмайстера" Мануель Ноєр прокоментував виступ власної команди.

"Кожен, хто грав у футбол, розуміє, що я зараз відчуваю. Бути вибитим із турніру таким чином, із таким результатом, за підсумком матчу, у якому ми вели за рахунком незадовго до фінального свистка, надзвичайно гірко.

Ми вже були однією ногою в Лондоні й бачили себе там. Немає слів.

Це дуже гірка історія особисто для мене. Я очікував, що м’яч опиниться трохи в інакшому положенні на моїх грудях. Він прийшов вище, аніж я думав, і я намагався зловити його. Потім Хоселу виявився спритнішим на добиванні.

Для воротаря, який грає таку довгу кар’єру, як я, це не є чимось новим, я вже стикався з цим. Але цей гол став великим ударом", — заявив німецький виконавець.

У фіналі Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал 1 червня зіграє проти дортмундської Боруссії.