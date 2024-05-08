Гуммельс — найстарший серед німців автор голу в плей-оф Ліги чемпіонів

Захисник подарував Боруссії другу перемогу над ПСЖ у півфіналі турніру.

Центральний захисник Боруссії (Дортмунд) Матс Гуммельс став найстаршим серед своїх співвітчизників автором голу в плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА, передає OptaFranz.

Взяття воріт ПСЖ німцем на 50-й хвилині матчу-відповіді півфіналу турніру подарувало "чорно-жовтим" другу мінімальну перемогу над колективом Луїса Енріке і дозволило Боруссії дістатися вирішального поєдинку.

Гуммельс відзначився голом у віці 35 років і 143 днів. Для нього цей результативний удар був п'ятим за час виступів у ЛЧ.

Раніше повідомлялося, що гол у ворота ПСЖ був для захисника першим у плей-оф турніру з матчу проти Шахтаря у 2013 році.