Гуммельс забив у плей-оф Ліги чемпіонів вперше з матчу проти Шахтаря на Донбас Арені у 2013 році

Гол у ворота ПСЖ — п'ятий для німця за час виступів у турнірі.

У рамках матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 ПСЖ приймає Боруссію (Дортмунд) на Парк де Пренс у Парижі.

На 50-й хвилині поєдинку захисник гостей Матс Гуммельс відкрив рахунок, замкнувши подачу кутового з лівого флангу від півзахисника Юліана Брандта.

За даними Squawka, для 35-річного німця це перше взяття воріт у плей-оф турніру з сезону-2012/13, коли в 1/8 фіналу дортмундці гостювали у Шахтаря (2:2) на Донбас Арені в Донецьку, Україна.

Під час тієї кампанії "чорно-жовті" дісталися фіналу ЛЧ, де поступилися Баварії (2:1).

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку ПСЖ — Боруссія (Дортмунд).