Склад ПСЖ на матч-відповідь проти Боруссії — наймолодший у півфіналах Ліги чемпіонів із сезону-2008/09

Середній вік сьогоднішніх основних гравців парижан складає понад 24 роки.

У рамках матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 ПСЖ приймає Боруссію (Дортмунд) на Парк де Пренс у Парижі.

Головний тренер господарів поля Луїс Енріке виставив у стартовому складі гравців, середній вік яких становить 24 роки і 157 днів. Ознайомитися з основами клубів можна за посиланням.

За даними OptaJean, склад паризького клубу є наймолодшим у півфіналах турніру з сезону-2008/09, коли Арсенал протистояв Манчестер Юнайтед (24 роки і 26 днів).

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку ПСЖ — Боруссія (Дортмунд).