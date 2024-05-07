Реал Мадрид — Баварія: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

У рамках півфінального матчу-відповіді Ліги чемпіонів УЄФА на нас чекає протистояння між мадридским Реалом та мюнхенською Баварією, які в своєму першому поєдинку у Німеччині зафіксували результативну нічию з рахунком 2:2.
Ця зустріч пройде на іспанському стадіоні Сантьяго Бернабеу та визначить другого фіналіста найпрестижнішого єврокубка у сезоні-2023/24. Стартовий свисток матчу пролунає 8 травня о 22:00 за київським часом, а слідкувати за його подіями ми зможете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.
Зазначимо, що матч обслуговуватиме польська бригада арбітрів на чолі з Шимоном Марциняком, а відповідати за систему VAR буде Томаш Квятковські.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ-ВІДПОВІДІ РЕАЛ МАДРИД — БАВАРІЯ В 1/2 ФІНАЛУ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ:
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Подивитися відео голів та огляд першого матчу між Баварією та Реалом (2:2) ви можете на Football.ua.
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