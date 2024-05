Захисник ПСЖ Лукас Ернандес травмувався в матчі 1/2 фіналу проти Боруссії Дортмунд (0:1) та дочасно залишив поле.

Як повідомляє Фабріціо Романо, француз порвав хрестоподібні зв'язки коліна та вибув на 6-7 місяців. Сезон для француза завершено. На Євро-2024 він також не братиме участі.

