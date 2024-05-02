Санчо: Я завжди роблю все можливе для Боруссії та вболівальників

Коментар від вінгера стосовно матчу Ліги чемпіонів з ПСЖ.

Джейдон Санчо розповів щодо першого півфінального матчу з ПСЖ. Боруссія Дортмунд виграла з рахунком 1:0 завдяки голу Нікласа Фюллькруга.

"Особливі почуття через виступи з Боруссією? Так..", — цитує Джейдона інсайдер Фабріціо Романо.

"Я прийшов сюди в 17 років, тому цей клуб допомагав мені з першого дня. Я завжди роблю все можливе для клубу та вболівальників. Коли ти бачиш і відчуваєш жовту стіну, тобі просто не терпиться грати!".

Цього сезону 24-річний гравець провів 20 матчів в усіх можливих турнірах, забив 3 голи та віддав 2 асисти.