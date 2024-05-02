Хакімі: У матчі-відповіді м’яч точно піде у ворота

Захисник ПСЖ прокоментував поразку від Боруссії Д.

Французький Парі Сен-Жермен напередодні поступився дортмундській Боруссії у першому півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників.

Боруссія Дортмунд — ПСЖ 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник "червоно-синіх" Ашраф Хакімі прокоментував виступ власної команди.

"Ми створили доволі багато моментів, але сьогодні не склалось із забитими м’ячами. Думаю, що в матчі-відповіді м’яч точно піде у ворота. Ми щасливі, що створили хоча б ці гольові нагоди. Це обнадіює.

Ми працювали весь тиждень, дивились відеозаписи того, як зазвичай грає Дортмунд. І як раз однією з їхніх сильних сторін є пас із глибини власної половини.

Ми повинні були бути більш сконцентрованими, і в матчі-відповіді ми повинні бути більш сконцентрованими.

Луїс Енріке в перерві сказав нам, що ми повинні домінувати, перемагати, створювати моменти. Але ми так і не перемогли.

Добре, ми можемо відштовхнутись і від цього результату тепер маємо готуватись до другого матчу", — заявив марокканський виконавець.

Матч-відповідь поміж французьким Парі Сен-Жермен та дортмундською Боруссією відбудеться 7 травня.