Стрічка новин

00:03

Ліга чемпіонів-2023/24: розклад та результати матчів

00:00

Боруссія Д мінімально обіграла ПСЖ

23:20

Лукас Ернандес отримав травму у матчі проти Боруссії Д

21:28

Матсен, Забітцер та Джан гратимуть із перших хвилин проти ПСЖ

18:06

Енріке — третій іспанський тренер, який дістався півфіналу Ліги чемпіонів з іноземним клубом

12:50

Фанати Баварії: Скажіть Кіму, що він більше не грає в сонливій Серії A

12:10

Тухель — про Кіма: він був надто "жадібним" двічі

10:56

Модрич став найстаршим гравцем, який зіграв за Реал у Лізі чемпіонів

10:35

Вінісіус є третім гравцем Реала в історії, який відмітився дублем в матчі з Баварією у Мюнхені

10:25

Даєр: Баварія поїде до Мадриду, щоб грати в свій футбол