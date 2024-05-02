Боруссія Д мінімально обіграла ПСЖ
02 травня 2024
Команда Едіна Терзича з третьої спроби таки обіграла французького чемпіона в цьогорічній кампанії Ліги чемпіонів УЄФА.
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Боруссія Д — ПСЖ 1:0
Голи: Фюллькруг, 36
Боруссія Д: Кобель — Р’єрсон (Вольф, 87), Гуммельс, Шлоттербек, Матсен — Джан, Брандт (Нмеча, 87), Забітцер — Адеємі (Ройс, 83), Фюллькруг (Мукоко, 90), Санчо.
ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Ернандес (Бералдо, 36), Мендеш — Заїр-Емері, Феррейра, Руїс — Дембеле, Мбаппе, Баркола.
Попередження: Шлоттербек