Луїс Енріке: Футбол складається з помилок

Керманич ПСЖ прокоментував поразку від Боруссії Д.

У першому півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА напередодні французький Парі Сен-Жермен на полі суперників поступився дортмундській Боруссії.

Боруссія Дортмунд — ПСЖ 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "червоно-синіх" Луїс Енріке прокоментував виступ власної команди.

"Думаю, це був дуже напружений матч за участі двох команд, які намагались забивати голи і пресингувати.

Чи здивовані ми грою Боруссії? Ні, бо ми добре знаємо один одного. У нас було стільки ж моментів, скільки і у них, але вони були по-спортивному нахабнішими й забили.

У нас натомість не було подібної холоднокровності перед воротами. Трапляється й таке, що двічі влучають у штангу в одній і тій самій атаці, але це футбол.

Спробуємо зробити висновки з усього цього досвіду й думатимемо про відновлення до матчу в Парижі, який може принести нам участь у фіналі на Вемблі.

Футбол складається з помилок, давайте думати про щось інше", — заявив іспанський фахівець.

Матч-відповідь поміж французьким Парі Сен-Жермен та дортмундською Боруссією відбудеться 7 травня.