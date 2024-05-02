Кель: Везіння теж потрібно для перемоги в півфіналі Ліги чемпіонів над ПСЖ

Спортдир Боруссії Д прокоментував перемогу над ПСЖ.

У першому півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА напередодні дортмундська Боруссія на власному полі обіграла французький Парі Сен-Жермен.

Боруссія Дортмунд — ПСЖ 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри спортивний директор "джмелів" Себастьян Кель прокоментував виступ власної команди.

"Ми задоволені перемогою. Не тільки результатом, але й тим, як ми грали. Ми провели дуже, дуже сильну гру в першому таймі і допустили дуже мало моментів у суперників.

У другому таймі нам довелося пережити період тиску на початку, і так, нам трохи пощастило в тій чи іншій ситуації, але везіння теж потрібно для перемоги в півфіналі Ліги чемпіонів над ПСЖ.

Ми дуже компактно оборонялися як єдиний колектив, а також самі створили багато моментів. Могли навіть забити другий гол. Великий комплімент за те, як ми працювали в обох напрямках.

Перемога вдома — це хороша стартова позиція для другого матчу наступного тижня, а також чудово, що ми змогли забезпечити п’яте місце для Німеччини в Лізі чемпіонів на наступний рік.

Ми знаємо, що в Парижі буде дуже гаряче, та що ПСЖ спробує зробити все заради перемоги. У них є вихідний у наступному турі чемпіонату, щоб відновитись. Вони віддадуть все, але ви бачили сьогодні, що ми також віримо в себе і маємо шанс перемогти в Парижі наступного тижня.

Для цього нам потрібно провести відмінний виступ, подібний до сьогоднішнього", — заявив німецький функціонер.

Матч-відповідь поміж французьким Парі Сен-Жермен та дортмундською Боруссією відбудеться 7 травня.