Гуммельс: Ви не можете вимкнути Мбаппе, Баркола чи Дембеле на 90 хвилин із гри

Захисники Боруссії Д прокоментував перемогу над ПСЖ.

Дортмундська Боруссія в першому півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА напередодні на власному полі обіграла французький Парі Сен-Жермен.

Боруссія Дортмунд — ПСЖ 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник та капітан "джмелів" Матс Гуммельс прокоментував виступ власної команди.

"Ми показали дуже згуртовану командну гру. Це був справді топовий матч. Ми зіграли в дуже зрілий футбол.

Ми також раді, що знову кваліфікувалися до Ліги чемпіонів. Таким чином компенсували наш невдалий сезон у Бундеслізі сильним сезоном у Лізі чемпіонів.

Звісно, що ви не можете вимкнути Мбаппе, Баркола чи Дембеле на 90 хвилин із гри. Це нормально, що у них виникають моменти.

Тим не менш, ми повинні були ризикувати, тому що якщо ви хочете досягти успіху на цьому рівні, іншого шляху немає. Ми повністю усвідомлювали, що відбувається на полі й які наші шанси.

Зрештою, ви всі бачили фотографії та відео після гри. Ось що таке Боруссія Дортмунд!", — заявив німецький виконавець.

Матч-відповідь поміж французьким Парі Сен-Жермен та дортмундською Боруссією відбудеться 7 травня.