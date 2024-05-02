Фюллькруг: Захисники Боруссії Д провели неймовірно хорошу гру проти цих "Рокетс"

Форвард Боруссії Д прокоментував перемогу над ПСЖ.

Дортмундська Боруссія в першому півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА напередодні обіграла французький Парі Сен-Жермен на власному полі.

Боруссія Дортмунд — ПСЖ 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "джмелів" Ніклас Фюллькруг прокоментував виступ власної команди.

"Приємно буде виходити на другий матч з перевагою, але фактично ще нічого не здобуто.

Це була важка робота з невеликою часткою везіння, без якого б нічого цього не було. Ми мали чудові моменти попереду і добре захищалися позаду.

Окремої згадки заслуговують захисники, які провели неймовірно хорошу гру проти цих "Рокетс"", — заявив німецький виконавець.

Матч-відповідь поміж французьким Парі Сен-Жермен та дортмундською Боруссією відбудеться 7 травня.