Фюллькруг: Захисники Боруссії Д провели неймовірно хорошу гру проти цих "Рокетс"

Дортмундська Боруссія в першому півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА напередодні обіграла французький Парі Сен-Жермен на власному полі.
Боруссія Дортмунд — ПСЖ 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів
Після завершення гри нападник "джмелів" Ніклас Фюллькруг прокоментував виступ власної команди.
"Приємно буде виходити на другий матч з перевагою, але фактично ще нічого не здобуто.
Це була важка робота з невеликою часткою везіння, без якого б нічого цього не було. Ми мали чудові моменти попереду і добре захищалися позаду.
Окремої згадки заслуговують захисники, які провели неймовірно хорошу гру проти цих "Рокетс"", — заявив німецький виконавець.
Матч-відповідь поміж французьким Парі Сен-Жермен та дортмундською Боруссією відбудеться 7 травня.