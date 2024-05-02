Кобель: Намагались максимально ускладнити життя нападу ПСЖ

Голкіпер Боруссії Д прокоментував перемогу над ПСЖ.

Напередодні дортмундська Боруссія в першому півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА обіграла французький Парі Сен-Жермен на власному полі.

Боруссія Дортмунд — ПСЖ 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри воротар "джмелів" Грегор Кобель прокоментував виступ власної команди.

"Ми дуже щасливі. Обидві команди мали свої шанси. Але ми не можемо повноцінно радіти цій перемозі, тому що рахунок лише 1:0. Попереду нас чекає важка робота.

На користь ПСЖ грає неймовірна індивідуальна якісь у лінії нападу. Однак наше завдання було очевидне — ми намагались максимально ускладнити їм життя", — заявив швейцарський виконавець.

Матч-відповідь поміж французьким Парі Сен-Жермен та дортмундською Боруссією відбудеться 7 травня.