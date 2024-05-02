Терзич: Боруссія Д здобула невелику перевагу перед другим матчем, але не більше

Керманич Боруссії Д прокоментував перемогу над ПСЖ.

Дортмундська Боруссія напередодні в першому півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА обіграла французький Парі Сен-Жермен на власному полі.

Боруссія Дортмунд — ПСЖ 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "джмелів" Едін Терзич прокоментував виступ власної команди.

"Ми провели дуже хорошу гру і здобули мінімальну, але заслужену перемогу. Нам удалось здобути невелику перевагу перед другим матчем. Але не більше.

Наступного тижня завдання буде ще складнішим, бо через власних уболівальників вони будуть грати у більшості, як ми сьогодні.

Сьогодні нам довелось стримувати цей потенціал із 45 до 60 хвилини", — заявив німецький фахівець.

Матч-відповідь поміж французьким Парі Сен-Жермен та дортмундською Боруссією відбудеться 7 травня.