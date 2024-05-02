Гуммельс став найкращим гравцем першого матчу між Боруссією Дортмунд та ПСЖ

В УЄФА відзначили лідерські якості досвідченого центрбека німецького гранда.

У рамках першого півфінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА дортмундська Боруссія на власному полі здобула мінімальну перемогу над Парі Сен-Жермен.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, найкращим гравцем за підсумками цього протистояння було визнано центрального захисника "джмелів" Матса Гуммельса.

"Гуммельс був чудовим як з м’ячем, так і без нього. Він продемонстрував свою якість, досвід і, зокрема, своє лідерство", — сказано у вердикті групи технічних спостерігачів УЄФА.

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