Гуммельс став найкращим гравцем першого матчу між Боруссією Дортмунд та ПСЖ

У рамках першого півфінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА дортмундська Боруссія на власному полі здобула мінімальну перемогу над Парі Сен-Жермен.
Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, найкращим гравцем за підсумками цього протистояння було визнано центрального захисника "джмелів" Матса Гуммельса.
"Гуммельс був чудовим як з м’ячем, так і без нього. Він продемонстрував свою якість, досвід і, зокрема, своє лідерство", — сказано у вердикті групи технічних спостерігачів УЄФА.
Дивитися відео гола та огляд матчу Боруссія Дортмунд — ПСЖ ви можете на Football.ua.