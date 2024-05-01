Енріке — третій іспанський тренер, який дістався півфіналу Ліги чемпіонів з іноземним клубом

01 травня 2024

Луїс Енріке, Getty Images

Керманич ПСЖ повторив досягнення Бенітеса і Гвардіоли.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке став лише третім іспанцем, якому вдалося дістатися півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА з командою не з Іспанії, передає OptaJose.

Боруссія — ПСЖ. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 01.05.2024

Іспанський спеціаліст вперше за свою кар'єру вийшов до 1/2 фіналу турніру з іноземним клубом. Для 53-річного Енріке це другий півфінал ЛЧ — у сезоні-2014/15 Барселона під його керівництвом впоралася з Баварією на цій стадії, а потім здолала Ювентус у вирішальній зустрічі.

Серед іспанців лише Рафаель Бенітес (Ліверпуль, тричі) і Хосеп Гвардіола (Баварія і Манчестер Сіті — обидва тричі) раніше виходили до півфіналів турніру.

Нагадаємо, сьогодні, 1 травня, ПСЖ Луїса Енріке гостюватиме у дортмундської Боруссії у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом, а на нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція.

Джерело: Opta

команди
статті на тему:
Вітінья Феррейра, Getty images 30 квітня 2024 Луїс Енріке хоче зберегти Вітінью в ПСЖ
Луїс Енріке, getty images 30 квітня 2024 Луїс Енріке: Залишився місяць до кінця сезону, і ПСЖ все ще може виграти всі чотири трофеї
ЛУЇС ЕНРІКЕ, GETTY IMAGES 30 квітня 2024 ПСЖ готовий продовжити контракт з Енріке незалежно від подальших результатів
   