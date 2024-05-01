Енріке — третій іспанський тренер, який дістався півфіналу Ліги чемпіонів з іноземним клубом

Керманич ПСЖ повторив досягнення Бенітеса і Гвардіоли.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке став лише третім іспанцем, якому вдалося дістатися півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА з командою не з Іспанії, передає OptaJose.

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Іспанський спеціаліст вперше за свою кар'єру вийшов до 1/2 фіналу турніру з іноземним клубом. Для 53-річного Енріке це другий півфінал ЛЧ — у сезоні-2014/15 Барселона під його керівництвом впоралася з Баварією на цій стадії, а потім здолала Ювентус у вирішальній зустрічі.

Серед іспанців лише Рафаель Бенітес (Ліверпуль, тричі) і Хосеп Гвардіола (Баварія і Манчестер Сіті — обидва тричі) раніше виходили до півфіналів турніру.

Нагадаємо, сьогодні, 1 травня, ПСЖ Луїса Енріке гостюватиме у дортмундської Боруссії у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом, а на нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція.