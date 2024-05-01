Боруссія Дортмунд — Парі Сен-Жермен. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 01.05.2024

У рамках першого півфінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА на нас чекає протистояння між дортмундською Боруссією та Парі Сен-Жермен, яке пройде на німецькому стадіоні Сігнал Ідуна Парк.
[*] — позиція в клубному рейтингу УЄФА
СЕРЕДА, 1 ТРАВНЯ, 22:00. СІГНАЛ ІДУНА ПАРК, ДОРТМУНД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР (АНГЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Поточний сезон у виконанні дортмундської Боруссії дуже важко віднести до розряду успішних, навіть якщо дуже сильно постаратися. За три тури до завершення цього розіграшу німецької Бундесліги команда Едіна Терзича займає аж п'яте, але гарантоване місце у турнірній таблиці, відстаючи від четвертого Лейпцига на п'ять набраних пунктів. Нестабільність у результатах переслідує Дортмунд протягом усієї кампанії, але цьому є банальне пояснення – період перебудови та перезапуску свого проєкту, про що ми більш докладно розповіли у нещодавньому окремому матеріалі. Втім, цілком очевидно, чому питання потрапляння до топ-4 таблиці чемпіонату більше не є для Борусії Дортмунд принциповим питанням, адже щоб не отримати додаткове місце у Лізі чемпіонів у рейтингу країн УЄФА після вильоту з єврокубків усіх англійських команд, крім Астон Вілли, Німеччині потрібно дуже сильно "постаратися".
На таку відсутність турнірної мотивації можна частково списати останні незадовільні результати "джмелів" після вельми сенсаційного проходу мадридського Атлетіко в минулому раунді плей-оф ЛЧ, хоча і суперники, задля справедливості, в останніх поєдинках були з числа еліти німецького футболу — леверкузенський Баєр (1:1) і РБ Лейпціг (1:4). Що стосується того, що півфінал Ліги чемпіонів на тлі провальної кампанії Бундесліги у виконанні Дортмунда може виглядати якось нелогічно, то треба розуміти, що "джмелі" мають проблеми саме зі стабільністю на тривалій дистанції. Ліга чемпіонів – це не той випадок, адже тут доля твоєї участі визначається за підсумками двоматчевих протистоянь. І прикладів успішних команд у ЛЧ за наявності кризи на внутрішній арені в історії найпрестижнішого єврокубка достатньо, зокрема й серед тріумфаторів.
Парі Сен-Жермен напередодні гарантував собі чемпіонство у Франції, що загалом у "катарську епоху" вже давно сприймається як належне і навіть не вважається якимось досягненням на тлі того, яка фінансова прірва між парижанами та іншими суперниками на внутрішній арені. Та й у самій столиці Франції, ймовірно, переважною кількістю вболівальників ПСЖ кожен сезон вважається "околопровальним", якщо команда посередньо виступила на європейській арені та не досягла якихось успіхів. Мрія про "вухастий" трофей досі залишається для паризького гранда нездійсненною мрією, незважаючи на те, яким би зірковим не був його склад у ті чи інші роки.
З приходом Луїса Енріке на посаду головного тренера ПСЖ стратегія клубу щодо "гучних імен" змінилася на підписання талановитих молодих виконавців, які підходять під систему та вимоги іспанського фахівця. Зараз у Парижі будується новий проєкт, який у наступному сезоні функціонуватиме вже навіть без своєї головної зірки в особі Кіліана Мбаппе. Проте, на жаль, побачити всі перспективи цього проєкту у французькій Лізі 1 просто неможливо, а в Лізі чемпіонів — важко через специфіку цього турніру та не таких регулярних матчів. Але проти Барселони команда Енріке продемонструвала дійсно хороший рівень і цікавий футбол, абстаргуючись від того, що на долю матчу-відповіді в Іспанії безпосередньо вплинуло раннє видалення у каталонців. Керівництво ПСЖ дуже задоволено роботою Луїса Енріке, але власникам досі потрібен трофей Ліги чемпіонів.
Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що незначними фаворитами цього протистояння є підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу ПСЖ в основний час пропонується коефіцієнт 2,50, тоді як потенційний успіх Дортмунда оцінюється показником 2,82. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,70. У той же час, шанси парижан на прохід до фінальної стадії оцінюються вище — 1,43, тоді як "джмелів" — у 3,00.
ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ
Едін Терзич, головний тренер Боруссії Дортмунд: "На груповому етапі ми побачили зовсім іншу гру проти ПСЖ на нашому стадіоні. Це був дуже відкритий матч, у якому ми були трохи ближчими до перемоги. Парижани зараз перебувають на піку своєї форми, і ми повинні показати себе краще, ніж тоді. Ми впевнені, що покажемо, що стали сильнішими. Зупинити ПСЖ нелегко. Думаю, кожен суперник прагне перешкодити Кіліану Мбаппе, але це не завжди спрацьовує. Ми повинні готуватися до всього. Добре те, що ми вже багато чого пережили. Ми заслужили цей шлях, пройшовши через складних суперників. Ми не повинні занадто старатися, але ми повинні бути впевнені у своїх силах. У нас є план, як їм нашкодити. Це будуть дві закриті ігри".
Луїс Енріке, головний тренер Парі Сен-Жермен: "Насолоджуватися особливим матчем на унікальному європейському стадіоні та мати можливість вийти у фінал для наших уболівальників — це унікальна річ. Це буде дуже гарне шоу! Може бути багато голів завдяки нашій здатності займати правильні позиції у штрафному майданчику наших суперників. Відколи я тут, я відчуваю підтримку гравців і клубу, ми перебуваємо в процесі вдосконалення. Це все ще лише початок цього проєкту. Залишився місяць до кінця сезону, і ми все ще можемо виграти всі чотири змагання. Ми повинні добре керувати своїми емоціями і не маємо сприймати тиск як загрозу для себе".
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Боруссія Дортмунд: Кобель — Р'єрсон, Гуммельс, Шлоттербек, Матсен — Забітцер, Емре Джан, Брандт — Адеємі, Фюллькруг, Санчо
Парі Сен-Жермен: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Люка Ернандес, Мендеш — Заїр-Емері, Вітінья, Фабіан Руїс — Дембеле, Мбаппе, Баркола
Не зіграють: Алле, Мален, Бенсебаїні — Курзава, Кімпембе, Ріко
Під питанням: Матсен, Гуммельс — ...
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:2
Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана ТОВ «БК «ФАВБЕТ» на підставі Рішення КРАІЛ від 05.04.2021 року за №137 із змінами та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ «БК «ФАВБЕТ» на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433.
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.