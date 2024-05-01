Боруссія Дортмунд — Парі Сен-Жермен. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 01.05.2024

У рамках першого півфінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА на нас чекає протистояння між дортмундською Боруссією та Парі Сен-Жермен, яке пройде на німецькому стадіоні Сігнал Ідуна Парк.

[*] — позиція в клубному рейтингу УЄФА

СЕРЕДА, 1 ТРАВНЯ, 22:00. СІГНАЛ ІДУНА ПАРК, ДОРТМУНД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР (АНГЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Поточний сезон у виконанні дортмундської Боруссії дуже важко віднести до розряду успішних, навіть якщо дуже сильно постаратися. За три тури до завершення цього розіграшу німецької Бундесліги команда Едіна Терзича займає аж п'яте, але гарантоване місце у турнірній таблиці, відстаючи від четвертого Лейпцига на п'ять набраних пунктів. Нестабільність у результатах переслідує Дортмунд протягом усієї кампанії, але цьому є банальне пояснення – період перебудови та перезапуску свого проєкту, про що ми більш докладно розповіли у нещодавньому окремому матеріалі. Втім, цілком очевидно, чому питання потрапляння до топ-4 таблиці чемпіонату більше не є для Борусії Дортмунд принциповим питанням, адже щоб не отримати додаткове місце у Лізі чемпіонів у рейтингу країн УЄФА після вильоту з єврокубків усіх англійських команд, крім Астон Вілли, Німеччині потрібно дуже сильно "постаратися".

На таку відсутність турнірної мотивації можна частково списати останні незадовільні результати "джмелів" після вельми сенсаційного проходу мадридського Атлетіко в минулому раунді плей-оф ЛЧ, хоча і суперники, задля справедливості, в останніх поєдинках були з числа еліти німецького футболу — леверкузенський Баєр (1:1) і РБ Лейпціг (1:4). Що стосується того, що півфінал Ліги чемпіонів на тлі провальної кампанії Бундесліги у виконанні Дортмунда може виглядати якось нелогічно, то треба розуміти, що "джмелі" мають проблеми саме зі стабільністю на тривалій дистанції. Ліга чемпіонів – це не той випадок, адже тут доля твоєї участі визначається за підсумками двоматчевих протистоянь. І прикладів успішних команд у ЛЧ за наявності кризи на внутрішній арені в історії найпрестижнішого єврокубка достатньо, зокрема й серед тріумфаторів.

Парі Сен-Жермен напередодні гарантував собі чемпіонство у Франції, що загалом у "катарську епоху" вже давно сприймається як належне і навіть не вважається якимось досягненням на тлі того, яка фінансова прірва між парижанами та іншими суперниками на внутрішній арені. Та й у самій столиці Франції, ймовірно, переважною кількістю вболівальників ПСЖ кожен сезон вважається "околопровальним", якщо команда посередньо виступила на європейській арені та не досягла якихось успіхів. Мрія про "вухастий" трофей досі залишається для паризького гранда нездійсненною мрією, незважаючи на те, яким би зірковим не був його склад у ті чи інші роки.

З приходом Луїса Енріке на посаду головного тренера ПСЖ стратегія клубу щодо "гучних імен" змінилася на підписання талановитих молодих виконавців, які підходять під систему та вимоги іспанського фахівця. Зараз у Парижі будується новий проєкт, який у наступному сезоні функціонуватиме вже навіть без своєї головної зірки в особі Кіліана Мбаппе. Проте, на жаль, побачити всі перспективи цього проєкту у французькій Лізі 1 просто неможливо, а в Лізі чемпіонів — важко через специфіку цього турніру та не таких регулярних матчів. Але проти Барселони команда Енріке продемонструвала дійсно хороший рівень і цікавий футбол, абстаргуючись від того, що на долю матчу-відповіді в Іспанії безпосередньо вплинуло раннє видалення у каталонців. Керівництво ПСЖ дуже задоволено роботою Луїса Енріке, але власникам досі потрібен трофей Ліги чемпіонів.