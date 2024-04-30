Луїс Енріке: Залишився місяць до кінця сезону, і ПСЖ все ще може виграти всі чотири трофеї

Керманич ПСЖ — про майбутній півфінальний матч проти Боруссії Дортмунд.

У рамках першого півфінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА на нас чекає протистояння між дортмундською Боруссією та Парі Сен-Жермен, яке пройде на німецькому стадіоні Сігнал Ідуна Парк.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке поділився очікуваннями від майбутнього матчу з німецьким грандом.

"Насолоджуватися особливим матчем на унікальному європейському стадіоні та мати можливість вийти у фінал для наших уболівальників — це унікальна річ. Це буде дуже гарне шоу! Може бути багато голів завдяки нашій здатності займати правильні позиції у штрафному майданчику наших суперників.

Відколи я тут, я відчуваю підтримку гравців і клубу, ми перебуваємо в процесі вдосконалення. Це все ще лише початок цього проєкту. Залишився місяць до кінця сезону, і ми все ще можемо виграти всі чотири змагання. Ми повинні добре керувати своїми емоціями і не маємо сприймати тиск як загрозу для себе", — цитує слова Луїса Енріке офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що матч Боруссія Дортмунд — ПСЖ відбудеться у середу, 1 травня, о 22:00 за київським часом. Слідкувати за подіями цього протистояння ви можете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.