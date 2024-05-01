Чуамені: Ми, як завжди, до кінця боролися за другий гол

01 травня 2024

Орельєн Чуамені, Getty Images

Півзахисник Реала висловив думку стосовно зустрічі з Баварією.

Орельєн Чуамені розповів щодо нічийного матчу у Мюнхені. Реал вів у рахунку після голу Вінісіуса, пропустив двічі, але зміг відігратися і здобути важливий результат перед другим матчем. 

"Ми хотіли виграти цю гру, але в підсумку зіграли внічию 2:2. Для мене найважливішим є матч-відповідь на  Сантьяго Бернабеу перед нашими вболівальниками. Ми знаємо, що можемо виграти вдома, ми будемо готуватися до наступної гри проти Кадіса, а потім до Ліги чемпіонів. 

Після першого тайму ми погано почали другий. Ми пропускаємо два голи, і повинні грати краще. Але, як завжди, ми до кінця боролися за другий гол. Я думаю, що ми в хорошій ситуації, у другій зустрічі ми спробуємо виграти і вийти у фінал. 

Ми знаємо, що Вінісіус і Тоні Кроос є ключовими гравцями для нас, але ми маємо неймовірну команду з великою кількістю гравців. Ми знаємо, що ми найкраща команда у світі". 

У другому півфінальному матчі зіграють Боруссія Дортмунд та ПСЖ, текстова трансляція буде доступна на сайті Football.ua

Джерело: ФК Реал

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